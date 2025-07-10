В состав жюри вошли представители отдела идеологической работы по делам молодежи, ГУСУ ДЮСШ «СПАРТА», военного комиссариата, РК ОО «БРСМ» и районной организации профсоюза работников образования и науки.

Команды Буда-Кошелевской ЦРБ, СП «АМИПАК»-ОАО и отдела образования райисполкома приняли участие в игре и прошли ряд испытаний: сдача нормативов «Готов к труду и обороне», разборка и сборка автомата АК-47, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты на точность, накладывание жгута.

По результатам игры победила команда отдела образования райисполкома, второе место у СП «АМИПАК»-ОАО, третье досталось Буда-Кошелевской ЦРБ. Все команды были награждены дипломами и сладкими призами от ОО «БРСМ».

