Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе — мае 2025 года составили 110,5% к уровню января — мая 2024 года, сообщили БЕЛТА в Белстате.



В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы представлены за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.