Списки зачисленных на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема, из числа абитуриентов, поступающих на общих основаниях и на творческие специальности, вузы будут озвучивать по 27 июля. Региональные вузы уже начали делиться итогами вступительной кампании.
В Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины в 2025 г. на 813 бюджетных мест на дневном стационаре и «заочке» подано 1343 заявления. В пресс-службе вуза сообщили, что самый высокий конкурс зафиксирован по группе специальностей юридического факультета. На место претендовало 3,14 человека, а проходной балл по специальности «Правоведение» достиг отметки 348, «Экономическое право» – 344. Максимально высокий проходной балл на дневном стационаре сложился на специальности «Программная инженерия» и составил 360.
Востребованы были у абитуриентов и другие специальности, где также был достаточно высокий проходной порог:
- «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» – 355 баллов;
- «Бизнес-администрирование» – 326 баллов;
- «Системы управления информацией» – 311 баллов;
- «История» – 332 балла;
- «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 312 баллов.
Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой в 2025 г. проводил набор по 27 специальностям дневной формы и 9 специальностям в формате заочного обучения с сокращенным сроком. Всего в ряды первокурсников зачислят 980 человек, из них 632 бюджетника.
Самый высокий конкурс на дневном стационаре сложился на специальность «Дизайн предметно-пространственной среды» – 4,75 человек на место. К примеру, на «Правоведение» и «Программную инженерию» претендовали на место 2,32 и 1,51 человека соответственно.
В Витебском государственном университете им. П. М. Машерова также обнародовали списки зачисленных и назвали проходные пороги по специальностям:
«Программная инженерия» – 316;
- «Информационные системы и технологии» – 289;
- «Прикладная информатика» – 281;
- «Прикладная математика» – 257;
- «Физико-математическое образование (математика и
информатика)» – 208;
- «Физико-математическое образование (математика и физика)» – 178;
- «Управление информационными ресурсами» – 258.
На юридическом факультете в ряды первокурсников зачисляли со следующими баллами:
- «Международное право» – 370;
- «Правоведение» – 342.
На факультете химико-биологических и географических наук проходными стали:
- «Биология» – 262;
- «Природоведческое образование (биология и химия)» – 194.
На факультете гуманитарного знания и коммуникаций в топе были специальности:
- «Историческое образование» – 294;
- «Романо-германская филология» – 331.
На факультете социальной педагогики и психологии сложились следующие проходные баллы:
- «Психология» – 301;
- «Социально-педагогическое и психологическое образование» – 263.
На педагогический факультет поступить смогли те, кто набрал в зависимости от выбранной специальности минимальное количество баллов:
- «Специальное и инклюзивное образование» – 298;
- «Начальное образование» – 285;
- «Дошкольное образование» – 234.
Конкурс в Брестском государственном техническом университете составил 1,9 человека на место. На запланированные в эту вступительную кампанию 549 бюджетных мест подано 1060 заявлений.
В пресс-службе регионального вуза сообщили, что самый высокий конкурс сформировался на специальности:
- «Логистика» – 6,3 чел/место;
- «Программная инженерия» – 4,6 чел/место;
- «Электронная экономика» – 4,3 чел/место.
- «Архитектура» – 3,5 чел/место;
- «Архитектурный дизайн» – 3,5 чел/место.
Зачисления студентов прошли и в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова. Популярные специальности и проходные баллы на них выглядят так:
- «Историческое образование» – 298;
- «Медико-биологическое дело» – 264;
- «Природоведческое образование (Биология и химия)» – 243;
- «Программная инженерия» – 226;
- «Физико-математическое образование (Математика и информатика)» – 155;
- «Физико-математическое образование (Физика и информатика)» –129;
- «Современные иностранные языки (Английский язык. Китайский язык)» – 327;
- «Правоведение» – 341;
- «Экономическое право» – 338;
- «Экономическая информатика» – 305;
- «Начальное образование» – 230;
- «Дошкольное образование» – 253;
- «Психология» – 289;
- «Социально-педагогическое и психологическое образование» – 260;
- «Специальное и инклюзивное образование» – 293.
Сравнить результаты вступительной кампании-2025 в региональных вузах с проходными баллами ведущих университетов столицы – БГУ, БГУИР, БНТУ – можно здесь.
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