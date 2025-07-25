Списки зачисленных на бюджетные места, определенные контрольными цифрами приема, из числа абитуриентов, поступающих на общих основаниях и на творческие специальности, вузы будут озвучивать по 27 июля. Региональные вузы уже начали делиться итогами вступительной кампании.

В Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины в 2025 г. на 813 бюджетных мест на дневном стационаре и «заочке» подано 1343 заявления. В пресс-службе вуза сообщили, что самый высокий конкурс зафиксирован по группе специальностей юридического факультета. На место претендовало 3,14 человека, а проходной балл по специальности «Правоведение» достиг отметки 348, «Экономическое право» – 344. Максимально высокий проходной балл на дневном стационаре сложился на специальности «Программная инженерия» и составил 360.

Востребованы были у абитуриентов и другие специальности, где также был достаточно высокий проходной порог:

«Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации» – 355 баллов;

«Бизнес-администрирование» – 326 баллов;

«Системы управления информацией» – 311 баллов;

«История» – 332 балла;

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 312 баллов.

Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой в 2025 г. проводил набор по 27 специальностям дневной формы и 9 специальностям в формате заочного обучения с сокращенным сроком. Всего в ряды первокурсников зачислят 980 человек, из них 632 бюджетника.

Самый высокий конкурс на дневном стационаре сложился на специальность «Дизайн предметно-пространственной среды» – 4,75 человек на место. К примеру, на «Правоведение» и «Программную инженерию» претендовали на место 2,32 и 1,51 человека соответственно.

В Витебском государственном университете им. П. М. Машерова также обнародовали списки зачисленных и назвали проходные пороги по специальностям:

«Программная инженерия» – 316;

«Информационные системы и технологии» – 289;

«Прикладная информатика» – 281;

«Прикладная математика» – 257;

«Физико-математическое образование (математика и

информатика)» – 208;

информатика)» – 208; «Физико-математическое образование (математика и физика)» – 178;

«Управление информационными ресурсами» – 258.

На юридическом факультете в ряды первокурсников зачисляли со следующими баллами:

«Международное право» – 370;

«Правоведение» – 342.

На факультете химико-биологических и географических наук проходными стали:

«Биология» – 262;

«Природоведческое образование (биология и химия)» – 194.

На факультете гуманитарного знания и коммуникаций в топе были специальности:

«Историческое образование» – 294;

«Романо-германская филология» – 331.

На факультете социальной педагогики и психологии сложились следующие проходные баллы:

«Психология» – 301;

«Социально-педагогическое и психологическое образование» – 263.

На педагогический факультет поступить смогли те, кто набрал в зависимости от выбранной специальности минимальное количество баллов:

«Специальное и инклюзивное образование» – 298;

«Начальное образование» – 285;

«Дошкольное образование» – 234.

Конкурс в Брестском государственном техническом университете составил 1,9 человека на место. На запланированные в эту вступительную кампанию 549 бюджетных мест подано 1060 заявлений.

В пресс-службе регионального вуза сообщили, что самый высокий конкурс сформировался на специальности:

«Логистика» – 6,3 чел/место;

«Программная инженерия» – 4,6 чел/место;

«Электронная экономика» – 4,3 чел/место.

«Архитектура» – 3,5 чел/место;

«Архитектурный дизайн» – 3,5 чел/место.

Зачисления студентов прошли и в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова. Популярные специальности и проходные баллы на них выглядят так:

«Историческое образование» – 298;

«Медико-биологическое дело» – 264;

«Природоведческое образование (Биология и химия)» – 243;

«Программная инженерия» – 226;

«Физико-математическое образование (Математика и информатика)» – 155;

«Физико-математическое образование (Физика и информатика)» –129;

«Современные иностранные языки (Английский язык. Китайский язык)» – 327;

«Правоведение» – 341;

«Экономическое право» – 338;

«Экономическая информатика» – 305;

«Начальное образование» – 230;

«Дошкольное образование» – 253;

«Психология» – 289;

«Социально-педагогическое и психологическое образование» – 260;

«Специальное и инклюзивное образование» – 293.

Сравнить результаты вступительной кампании-2025 в региональных вузах с проходными баллами ведущих университетов столицы – БГУ, БГУИР, БНТУ – можно здесь.

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