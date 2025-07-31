Республиканская благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» стартует в Беларуси 1 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ЦК БРСМ, куратор проекта Анастасия Баритко.

«Ежегодная благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» проводится БРСМ перед началом учебного года. По всей стране волонтеры движения «Доброе сердце» организуют в торговых центрах, магазинах, общественных местах с большой проходимостью, территориальных комитетах союза молодежи пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви и других необходимых вещей», — рассказала Анастасия Баритко.

По ее словам, пункты сбора будут работать до 10 сентября. По мере поступления необходимых вещей, они будут переданы нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, испытывающим трудности при сборе школьных принадлежностей, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды движения «Доброе сердце».

«Волонтерские команды превращают вручение подарков для будущих школьников в настоящий праздник, дополняя его концертными выступлениями, увлекательными интерактивными играми и работой аниматоров. Всего в период акции запланировано порядка 350 активностей для различных категорий детей», — сказала Анастасия Баритко.

Задачами акции является формирование у молодежи нравственных качеств, чувства гуманности и милосердия, сострадания и доброты, развитие волонтерского движения, создание условий для учебной деятельности детей, проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение в волонтерскую деятельность молодежи разных социальных и возрастных групп.