На актуальные вопросы, касающиеся лишения родительских прав, отвечает председатель Буда-Кошелевского суда Святослав Данич:  

Святослав Анатольевич, рассматриваются ли судом района исковые заявления о лишении родительских прав?

– Да, рассматриваются. Проанализировав статистические данные работы суда по рассмотрению гражданских дел о лишении родительских прав за 1-е полугодие текущего года в сравнении с предыдущими 2023–2024 годами наблюдается тенденция к увеличению лишения родительских прав. Если за 2023 год лишено 5 лиц, то за 2024 – 9, а за первое полугодие нынешнего года – 4.

Данный факт свидетельствует о неблагополучии в семьях, где воспитываются несовершеннолетние дети. Основными причинами лишения родительски прав по-прежнему является злоупотребление спиртными напитками родителями, уклонение от воспитания и содержания своих несовершеннолетних детей.

По каким основаниям родитель может быть лишен родительских прав?

– В соответствии со ст. 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье родители, или один из них, могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения обязанностей родителей; злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком; ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка; отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком; в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних по месту его нахождения не устранили причины, послужившие основанием для отобрания у них ребенка, указанные в ч.1 ст. 85-1 настоящего Кодекса.

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. Данные дела рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.

При отказе без уважительных причин взять ребенка из учреждения здравоохранения после рождения или при оставлении малыша в нем в обязательном порядке предъявляется иск о лишении родительских прав.

При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна, суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа опеки и попечительства. О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту хранения записи акта о рождении ребенка.

Кто может обратиться с таким иском в суд?

– Согласно ст.81 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из родителей, опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних, иные организации, уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей. Иск о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав в случае, предусмотренном ч.7 ст.85-1 настоящего Кодекса, предъявляется по месту жительства (нахождения) ребенка отделом образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрацией района в городе или учреждением, в котором находится ребенок, не позднее 14-и рабочих дней после принятия соответствующего решения комиссией по делам несовершеннолетних.

Другие организации, а также граждане, которым стало известно о нарушении прав ребенка, должны сообщить об этих нарушениях органам, указанным в части первой настоящей статьи.

Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей или одного из них признаки преступления, он сообщает об этом прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Какие правовые последствия влечет лишение родительских прав?

– Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону. Они, не могут быть опекунами, попечителями или усыновителями. Однако, лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей.

Возможно ли для лиц, лишенных родительских прав, общение с ребенком?

– В соответствии со ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, опекун, попечитель ребенка по просьбе родителей, лишенных родительских прав, могут разрешить им общение с ребенком. В случае их отказа возможность общаться с ребенком и порядок общения определяет орган опеки и попечительства, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

В решении органа опеки и попечительства указываются время, место и порядок общения с ребенком родителей, лишенных родительских прав. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет. В случае несогласия с решением органа опеки и попечительства спор разрешается в судебном порядке. Судом района возбуждались такие гражданские дела по заявлениям прокурора района и органов опеки и попечительства райисполкома.