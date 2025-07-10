На актуальные вопросы, касающиеся лишения родительских прав, отвечает председатель Буда-Кошелевского суда Святослав Данич:

– Святослав Анатольевич, рассматриваются ли судом района исковые заявления о лишении родительских прав?

– Да, рассматриваются. Проанализировав статистические данные работы суда по рассмотрению гражданских дел о лишении родительских прав за 1-е полугодие текущего года в сравнении с предыдущими 2023–2024 годами наблюдается тенденция к увеличению лишения родительских прав. Если за 2023 год лишено 5 лиц, то за 2024 – 9, а за первое полугодие нынешнего года – 4.

Данный факт свидетельствует о неблагополучии в семьях, где воспитываются несовершеннолетние дети. Основными причинами лишения родительски прав по-прежнему является злоупотребление спиртными напитками родителями, уклонение от воспитания и содержания своих несовершеннолетних детей.

– По каким основаниям родитель может быть лишен родительских прав?

– В соответствии со ст. 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье родители, или один из них, могут быть лишены родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения обязанностей родителей; злоупотребляют родительскими правами и (или) жестоко обращаются с ребенком; ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка; отказались от ребенка и подали письменное заявление о согласии на усыновление при их раздельном проживании с ребенком; в течение шестимесячного срока после отобрания у них ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних по месту его нахождения не устранили причины, послужившие основанием для отобрания у них ребенка, указанные в ч.1 ст. 85-1 настоящего Кодекса.

Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. Данные дела рассматриваются с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства.

При отказе без уважительных причин взять ребенка из учреждения здравоохранения после рождения или при оставлении малыша в нем в обязательном порядке предъявляется иск о лишении родительских прав.

При лишении родительских прав обоих родителей, а также одного родителя, если передача ребенка другому родителю нецелесообразна или невозможна, суд принимает решение о передаче ребенка на попечение органа опеки и попечительства. О принятом решении суд уведомляет орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по месту хранения записи акта о рождении ребенка.

– Кто может обратиться с таким иском в суд?

– Согласно ст.81 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, иск о лишении родительских прав вправе предъявить один из родителей, опекун, попечитель ребенка, прокурор, орган опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних, иные организации, уполномоченные законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей. Иск о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав в случае, предусмотренном ч.7 ст.85-1 настоящего Кодекса, предъявляется по месту жительства (нахождения) ребенка отделом образования районного, городского исполнительного комитета, местной администрацией района в городе или учреждением, в котором находится ребенок, не позднее 14-и рабочих дней после принятия соответствующего решения комиссией по делам несовершеннолетних.

Другие организации, а также граждане, которым стало известно о нарушении прав ребенка, должны сообщить об этих нарушениях органам, указанным в части первой настоящей статьи.

Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей или одного из них признаки преступления, он сообщает об этом прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

– Какие правовые последствия влечет лишение родительских прав?

– Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе и право на получение содержания от него, право на пенсионное обеспечение после смерти ребенка и право наследования по закону. Они, не могут быть опекунами, попечителями или усыновителями. Однако, лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанностей по содержанию детей.

– Возможно ли для лиц, лишенных родительских прав, общение с ребенком?

– В соответствии со ст. 83 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, опекун, попечитель ребенка по просьбе родителей, лишенных родительских прав, могут разрешить им общение с ребенком. В случае их отказа возможность общаться с ребенком и порядок общения определяет орган опеки и попечительства, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

В решении органа опеки и попечительства указываются время, место и порядок общения с ребенком родителей, лишенных родительских прав. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего десяти лет. В случае несогласия с решением органа опеки и попечительства спор разрешается в судебном порядке. Судом района возбуждались такие гражданские дела по заявлениям прокурора района и органов опеки и попечительства райисполкома.