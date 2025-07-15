Министр иностранных дел Максим Рыженков в рамках визита в Китайскую Народную Республику принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов ШОС с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



Участники мероприятия обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития ШОС, в том числе в контексте предстоящего в сентябре 2026 года в Тяньцзине саммита ШОС на уровне глав государств.

Председатель КНР проинформировал о приоритетах китайского председательства в ШОС, а также дал оценку текущей международной обстановке.

