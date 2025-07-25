Инфекционное заболевание кишечника, известное как сальмонеллез, вызвано бактериями Salmonella. Заражение происходит при употребление загрязненных продуктов и может спровоцировать тяжелые последствия, в особенности у детей, пожилых, а также людей с ослабленным иммунитетом. Наиболее распространенные источники: мясо, в особенности птица, в случае недостаточной прожарки; сырые яйца и блюда на их основе (например, домашний майонез, кремы, мороженое); молочные продукты, хранящиеся при ненадлежащих условиях; немытые овощи и фрукты; грязные руки и загрязненные поверхности на кухне.

Летом особенно высок риск заражения сальмонеллезом, когда продукты быстрее портятся, и вероятность инфицирования возрастает. Проявления болезни: острая боль в области живота, тошнота, рвота, диарея, высокая температура тела, чувство усталости и озноб. При появлении первых симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Самостоятельное лечение может быть рискованным!

Меры предосторожности для защиты себя и семьи: всегда мойте руки с мылом перед едой и после работы с сырыми продуктами. Храните продукты, которые быстро портятся, исключительно в холодильнике. Тщательно прожаривайте мясо, рыбу и яйца – избегайте употребления их в сыром виде. Приобретайте продукты только в надежных торговых точках, проверяйте сроки годности. Не предлагайте детям сырые яйца и непастеризованное молоко.

Предотвратить сальмонеллез гораздо проще, чем его лечить. Заботьтесь о своем здоровье, особенно в жаркую погоду!

Врач-эпидемиолог Буда-Кошелевского райЦГЭ Н.А. Грудачева