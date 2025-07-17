На Хойникщине работает член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Сенатор провела личный приём граждан в райисполкоме. С волнующими проблемами к ней обратились двое хойничан. Вопросы касались торгового обслуживания и вывоза коммунальных отходов. О данных проблемах знают местные власти и уже принимают меры по их устранению.

Председатель райисполкома Дмитрий Шпиганович дал чёткие разъяснения по каждому обращению, с указанием сроков разрешения возникших проблемных ситуаций. Тем не менее Екатерина Зенкевич подчеркнула, что дополнительно изучит поступившие обращения и возьмёт на контроль их решение.

По итогам приёма сенатор подчеркнула, что такого рода выезды в регионы очень полезны:

– Зачастую, как вот и сегодня в Хойниках, вопросы, с которыми обращаются к парламентариям, легко решаются на местном уровне. Но не редки случаи, когда в ходе личного общения с гражданами нам ставят конкретные задачи по решению проблем, которые могут быть делегированы на более высокий уровень. Мы все обращения обязательно берём на контроль. Для нас нет неважных вопросов, главное – услышать и понять каждого. Прямой диалог помогает держать руку на пульсе и отслеживать, какие темы сегодня наиболее востребованы в обществе.