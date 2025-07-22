Беларусь и Танзания подписали четыре меморандума в разных сферах по итогам встречи премьер-министра Беларуси Александра Турчина с премьер-министром Объединенной Республики Танзания Кассимом Маджаливой Маджаливой, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, по итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел о политических консультациях. Стороны также заключили меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Танзании о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Кроме этого, меморандум о взаимопонимании заключен между Министерством образования Беларуси и Министерством образования, науки и технологий Танзании о сотрудничестве в сфере образования.

Четвертым документом стал меморандум о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой Танзании.

После встречи премьер-министр Александр Турчин рассказал журналистам, что у сторон состоялись открытые предметные переговоры по основным направлениям взаимодействия Беларуси и Танзании. «Мы обсудили совместные шаги по развитию политического и межведомственного диалога, обсудили пути развития двусторонней торговли, сотрудничества в области продовольственной безопасности», — подчеркнул он.

Учитывая, что Беларусь имеет опыт работы на Африканском континенте в сфере поставок сельскохозяйственной техники, Танзании предложены опыт и технологии в сфере модернизации и механизации сельского хозяйства, в сфере здравоохранения, фармацевтики, образования, науки и других областях. «Подписан целый ряд двусторонних документов, которые призваны активизировать взаимодействие, выстроить новые устойчивые связи в дипломатической, сельскохозяйственной и образовательной сферах, а также между деловыми кругами Беларуси и Танзании», — отметил глава белорусского правительства.

Премьер-министр Беларуси добавил, что во время визита делегация Танзании ознакомится с промышленным, сельскохозяйственным, образовательным потенциалом нашей страны — в частности, МТЗ, БЕЛАЗ, «Белмедпрепараты», БГАТУ, МЗКТ. «Насыщенная программа в полной мере демонстрирует, что Беларусь рассматривает Танзанию как важного политического и торгово-экономического партнера в Восточной Африке, — сказал он. — Укрепление дружеских отношений с государствами Африканского континента и наращивание многоплановых торгово-экономических связей — это те задачи государственной политики, которым Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко уделяет повышенное внимание».