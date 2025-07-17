17 июля члены Совета Республики провели единый день приема граждан в Гомельской области. К заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, директору – главному редактору издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрию Жуку в ходе приема поступили вопросы, касающиеся качества медицинского обслуживания и закрытия стационарного торгового объекта в н.п. Смычек.





Рассматривая первую проблему, выяснилось, что гражданину правомерно отказали в проведении внутривенных инфузий в условиях ФАПа ввиду того, что он лично принес лекарственные препараты, на которые не имелось показаний. Обратившемуся разъяснили порядок организации оказания медицинской помощи в зависимости от уровня структурного подразделения медучреждения, в том числе проведения внутривенных инфузий лекарственными препаратами. Разбираясь в ситуации, Дмитрий Жук отметил: «Существуют медицинские протоколы, в рамках которых обязаны работать медицинские учреждения. И фельдшер, следуя инструкциям, спас вашу жизнь и не допустил возможных осложнений. Вам не отказали в медицинской помощи, а предложили квалифицированное лечение в условиях стационара и проведение дополнительного обследования. На государственном уровне вы имеете право получить медицинскую помощь в полном объеме. И заботиться о своем здоровье каждый человек, в первую очередь, обязан сам».



По поводу закрытия магазина в н.п. Смычек в ходе обсуждения отмечено, что торговый объект требует ремонта, поэтому было принято решение закрыть его временно. Вместе с тем в целях своевременного обеспечения населения необходимыми товарами в населенный пункт организован выезд автолавки пять раз в неделю.

Поступившие вопросы сенатор взял на контроль.