Сегодня, 30 июля, член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич побывала в деревне Антоновка Майского сельсовета Жлобинского района.

В местной школе сенатор и глава депутатского корпуса региона провела приём граждан. К Екатерине Зенкевич от имени односельчан обратилась депутат Майского сельского Совета депутатов Галина Руденко-Селецкая. Галина Петровна рассказала, что для их относительно большого населённого пункта не хватает кафе, где можно было бы выпить чашку кофе, провести встречу друзей, заказать поминки и т.д. Есть пустующее здание потребкооперации, принадлежащее Рогачёвскому филиалу облпотребобщества. Как раз здесь и можно было бы открыть кафе. Но кооператоры медлят. Екатерина Анатольевна обещала изучить этот вопрос и посодействовать его решению.

Директор Антоновской СШ, председатель Молодёжного совета при Жлобинском райсовете депутатов Сергей Горошко показал Екатерине Зенкевич школу, рассказал о её готовности к новому учебному году. Екатерина Анатольевна также пообщалась с педагогами и учащимися, посещающими летний школьный лагерь. В рамках акции «Собери портфель первокласснику» от депутатов Екатерина Зенкевич вручила ранец и набор школьных принадлежностей, а также сладости первокласснице Полине Цюрик. Кстати, в новом учебном году в первый класс в Антоновской СШ пойдёт 10 человек.

Глава депутатского корпуса Жлобинского района Валентина Нехай от имени депутатов района подарила школьникам, юным туристам, палатку.

В приёме граждан, проведённом Екатериной Зенкевич, вместе с Валентиной Нехай также участвовал глава Майского сельского Совета депутатов, делегат VII Всебелорусского народного собрания Александр Исаенко.