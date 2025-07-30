Сегодня, 30 июля, член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич встретилась с коллективом КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска» Жлобинского района.

Сенатор и глава депутатского корпуса Гомельской области Екатерина Зенкевич рассказала о работе Совета Республики, остановилась подробно о социально-экономическом развитии страны, итогах развития Гомельщины за первое полугодие текущего года, подчеркнув социальную направленность внутренней политики нашего государства, социальную защищённость граждан Беларуси.

– Экономика Беларуси и Гомельского региона в частности работает стабильно, – подчеркнула Екатерина Анатольевна. – Это и является гарантией социальной защищённости наших граждан. Несмотря на введённые коллективным Западом против нашей республики несправедливые санкции, работают предприятия, развивается медицина, строится жильё, пенсии выплачиваются вовремя и т. д.

Екатерина Анатольевна также ответила на вопросы работников «Пралески», в том числи и личного характера.

Затем Екатерина Зенкевич ознакомилась с работой «Пралески», побывав в её корпусах и на территории, где и сегодня не смолкают голоса отдыхающих детей из разных уголков Гомельщины.

О сегодняшнем дне и перспективах развития реабилитационно-оздоровительного центра рассказала её директор Нина Скринникова.

Во встрече с работниками КУП «ДРОЦ «Пралеска» также принимали участие председатель Жлобинского районного Совета депутатов Валентина Нехай, делегаты VII Всебелорусского народного собрания Александр Исаенко – глава Майского сельского Совета депутатов, и Жанна Чеботкова – заместитель директора КУП «ДРОЦ «Пралеска» по медицинской части, депутат Жлобинского районного Совета депутатов.