Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова рассказала корреспонденту БЕЛТА, сколько родителям будет стоить пользование комплектом школьных учебников.



«Обеспечение учащихся учреждений общего среднего образования учебниками — одна из мер их социальной защиты. Разработка, издание и в дальнейшем переиздание учебников осуществляется за счет бюджетных средств. Средства законных представителей школьников на эти цели не привлекаются», — подчеркнула Ирина Каржова.

Она отметила, что родители вносят плату за пользование учебниками, размер которой является фиксированным и составляет 0,5 базовой величины за комплект учебников. «Таким образом, стоимость комплекта школьных учебников, которые будут использоваться с 1 сентября, составляет Br21. Никаких изменений в порядок оплаты за пользование учебниками и расчета стоимости не вносилось», — проинформировала представитель Минобразования.