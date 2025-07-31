С 1 августа стартует благотворительная кампания Белорусского Красного Креста «Соберем детей в школу». Мы можем вместе помочь детям из семей с низким уровнем дохода, в частности, детям, находящимся в социально опасном положении, детям-инвалидам, детям из семей беженцев и мигрантов из Украины, подготовиться к школе.

Какая помощь нужна:

школьная одежда и вещи для осеннего сезона, обувь, школьные рюкзаки и сумки, канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.).

Вы можете передать все необходимое в Буда-Кошелевскую районную организацию Белорусского Красного Креста по адресу: г.Буда-Кошелево, ул. Головачева 14 (здание центральной почты, 2-й этаж, ежедневно с 8:30 до 10:30), предварительно звоните по телефону +375 (33) 616-88-07.

Каждый желающий может присоединиться к кампании и сделать доброе дело — помочь ребенку собраться в школу.