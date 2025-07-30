Родителей пугает наступающий учебный год. Кажется, что в августе надо выложить бюджет маленькой африканской страны, чтобы собрать свое чадо в школу. Но на самом деле не так страшен волк.



Во-первых, проведите ревизию и посмотрите, что осталось с прошлого года. Как правило, это простые карандаши, линейки, ластики, точилки, ножницы, пенал, циркули и транспортиры. Уже на этом можно сэкономить. Если ребенок переходит на следующую ступень образования, то многое из этого придется купить впервые.

Мы публиковали списки школьных принадлежностей для первоклассника и для учащихся 2-11 классов.

Во-вторых, не надо покупать тетради сразу на весь год, словно после 1 сентября канцелярские магазины не будут работать. Купите базовое количество из расчета по три тетрадки на каждый письменный предмет и десяток тетрадей сверху. Упаковка или целый пенал ручек тоже не понадобится, достаточно всего нескольких штук.

В-третьих, по некоторым предметам понадобятся предметные тетради. Вот их можно приобрести заранее.

Выбор канцелярии огромный! На любой вкус и кошелек. Вы можете зайти в ближайший магазин, съездить на школьный базар или сделать заказ онлайн, не выходя из дома, – как вам будет удобно. Ценовая разбежка не слишком большая, и вам решать, стоит ли ради этого куда-то ехать.

Есть классическое оформление – зеленые тонкие тетради, синие полуобщие тетради, обычные шариковые ручки с прозрачной основой и синим колпачком. А сколько альтернативных вариантов! И с пейзажами, и с аниме, и с приколами – глаза разбегаются.

Оцените отношение своего ребенка к учебе. Если сын ходит в школу только потому, что надо, и ему все равно, какой ручкой и в какой тетради писать, то и не стоит покупать тетради и ручки более высокой ценовой категории. Если же, например, дочь любит канцелярию или, как сейчас модно, романтизирует учебу, то возьмите ребенка с собой и позвольте выбрать, проговорив заранее количество и примерную стоимость покупок. Все-таки этими предметами придется пользоваться долго, и гораздо приятнее учиться, когда привлекают и атрибуты учебы.

Что касается стоимости, то дневник обойдется в среднем в 2,5 рубля, тонкие тетради в зеленой обложке можно найти за 20 копеек, обложки на учебники для младших школьников – от 4 руб., для старшеклассников – от 13 руб. Полуобщие тетради – от 1 руб., общие – от 1,5 рубля. Яркие, красочные тетради, конечно, стоят дороже: тонкие – от 60 копеек, полуобщие – от 1,5 рубля, общие – от 2 рублей.

Самые обычные шариковые ручки – от 20 копеек, простые карандаши – 40 копеек, ластик – 50 копеек, точилка – 50 копеек, транспортир – 80 копеек, набор с транспортиром – от 3,5 рубля, циркуль – от 7 рублей. Более красочная альтернатива ручек – от 1,5 рубля. Самый бюджетный пенал – тубус – от 1,5 руб. Папка для тетрадей – вещь необязательная, многие дети и вовсе забрасывают ее в дальний ящик и не пользуются, так что покупать или нет – решать вам. Есть тонкие варианты на зип-замке от 2 рублей и большие с укрепленными углами и на замке – от 10 рублей.

Для учащихся начальных классов нужны альбомы для рисования (от 2,5 руб.), краски акварельные (от 3,5 руб.) и гуашь (от 3 руб.), цветная бумага (от 70 копеек) и картон (от 3 руб.), клей ПВА (от 2,5 руб.), пластилин (от 3,5 руб.).

Не покупайте толстые альбомы и краски с большим количеством цветов – это неудобно носить в рюкзаке, если в классе дети это не оставляют.

Если в списке покупок есть еще и школьная форма, то вот здесь мы рассказывали об обязательных элементах, фасонах и ценах.

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