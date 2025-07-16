Состоялся первый в истории официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Королевство Таиланд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



«Исторический визит министра иностранных дел Беларуси в Таиланд открыл новые горизонты для укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах», — отметили в МИД.

В ходе визита подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании совместного белорусско-таиландского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

Это создаст институциональную основу для регулярного белорусско-таиландского диалога по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес. Комитет также станет межправительственным инструментом координации и контроля над выполнением достигнутых договоренностей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков провел переговоры с председателем Национальной ассамблеи Таиланда Ван Мухамадом Нор Матхой. В центре внимания — развитие торговых связей, геополитическая нестабильность и необходимость объединения усилий для преодоления вызовов, стоящих перед международной торговой системой.

Максим Рыженков отметил историческую значимость визита, подчеркнув стратегический потенциал Таиланда как надежного партнера Беларуси в Юго-Восточной Азии. В контексте укрепления межпарламентского взаимодействия он передал официальное приглашение посетить Беларусь от председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко и выступил с инициативой создания парламентских групп дружбы в обеих странах.

В свою очередь Нор Матха подтвердил направленное ранее приглашение для руководителя Палаты представителей белорусского парламента, выразив готовность лично посетить Беларусь и содействовать формированию группы дружбы. Он также отметил намерение на законодательном уровне содействовать активизации белорусско-таиландских отношений.

В этом же ключе стороны выразили заинтересованность в скорейшем подписании соглашений о безвизовом режиме и организации прямого авиасообщения.

Нор Матха также приветствовал подписание меморандума о создании белорусско-таиландского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству в качестве важного шага на пути к соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Таиландом.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Таиланда Маритом Сангиампхонгом стороны акцентировали внимание на прикладном взаимодействии в сферах деловых и гуманитарных контактов.

Максим Рыженков пригласил тайского коллегу совершить визит в Беларусь, на что получил подтверждение о намерении посетить страну в ближайшее время.

Обсуждались практические меры — от оформления соглашений о безвизовом режиме и запуске прямого авиасообщения до совместной работы над всеобъемлющим соглашением о свободной торговле. Тайская сторона подчеркнула готовность завершить работу над проектами о визах и воздушном сообщении в целях их подписания в ближайшее время.

Внимание уделили вопросам инвестиционного сотрудничества, продовольственной безопасности (обмен опытом в молочном и мясном животноводстве), а также взаимным поставкам: сельхозтехника, оборудование и продукты питания из Беларуси; фрукты, овощи, орехи, текстиль и каучук из Таиланда.

Для более детального ознакомления с возможностями белорусской промышленности Максим Рыженков пригласил тайскую делегацию принять участие в выставке «Белагро».

Глава МИД Таиланда предложил, чтобы планируемый к созданию белорусско-таиландский комитет возглавили министры иностранных дел, что повысит эффективность этого механизма.

Отдельно выражена готовность Таиланда содействовать углублению взаимодействия Беларуси с АСЕАН.

Во время встречи с заместителем министра торговли Таиланда Чантавитом Тантаситом стороны подчеркнули фундаментальную роль экономического диалога. Максим Рыженков акцентировал необходимость скорейшего запуска деятельности создаваемого белорусско-таиландского комитета. Тайская сторона в свою очередь выразила заинтересованность в снятии торговых барьеров и расширении партнерства, а также отметила комплементарность экономик двух стран.