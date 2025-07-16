Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решения совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более Br240 тыс.

Обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда стали 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе два коллектива — народный хореографический ансамбль «Сузор’е» Дворца культуры Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.

Специальные премии присуждены победителям международных и республиканских творческих конкурсов — 26 представителям талантливой молодежи и 12 творческим коллективам, среди которых ансамбль народной песни «Дзвінскія пералівы» Новополоцкого государственного музыкального колледжа, вокальный ансамбль «Карагод» Детской школы искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г.Бобруйска, образцовый ансамбль танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, образцовый инструментальный ансамбль «Джайв-аккорд» Жодинской детской школы искусств и другие.

Премией «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі» отмечены 13 педагогов.

Данные решения направлены на выявление и поддержку талантливой молодежи, создание дополнительных возможностей и благоприятных условий для развития ее способностей, стимулирование профессиональной деятельности педагогов.