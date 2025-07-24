Белстат сообщает, что номинальная начисленная средняя зарплата в июне 2025 г. составила 2717,8 руб. Это на 65,5 руб. выше, чем в предыдущем месяце.



В Минске средняя зарплата работников достигла 3598,2 руб., а в Минской области – 2767 руб. Тройку лидеров по уровню доходов замыкают заработки в Гомельской области – 2421,2 руб.

Средняя зарплата в Гродненской области в июне 2025 г. достигла 2420,6 руб., Брестской – 2390,6 руб., Могилёвской – 2301,6 руб. Самая низкая средняя зарплата вновь оказалась в Витебской области – 2289,1 руб.

Что касается основных отраслей экономики, то наиболее высокая средняя зарплата традиционно сформировалась в секторе «Информация и связь» – 5773 руб. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 3922,9 руб.

Средняя зарплата в строительстве составила 3405,1 руб., промышленности – 2863,1 руб., сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 2196,9 руб.

В образовании средняя зарплата оказалась на уровне 2033,8 руб., а в сфере здравоохранения и социальных услуг – 2207,1 руб.

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