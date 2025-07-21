В Гомельской области планируют посеять 320 тыс. га озимых культур в нынешнем году. Об этом по итогам селекторного совещания по уборочной кампании — 2025, которое провел Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказал журналистам председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы уже ведем и подготовку к осенней посевной. Фактически в августе будем высевать 69 тыс. га озимого рапса. И дальше все (озимые. — Прим. БЕЛТА) зерновые культуры, которых в целом 320 тыс. га», — озвучил планы руководитель области.

Он отметил, что идет накопление удобрений. «Калийные под рапс уже накоплены. Фосфорных остается буквально 1700 т — идет их накопление, — уточнил председатель облисполкома. — И мы должны полностью в технологические сроки посеять культуры, обеспечить минеральными удобрениями, произвести защиту, чтобы в следующем году быть с достойным урожаем».

Говоря о жатве нынешнего года, он добавил, что накануне старта кампании проведена большая подготовка. «Важно держать темпы, а также держать на контроле готовность каждой единицы техники», — подчеркнул Иван Крупко.

«В области создан штаб, и этот штаб ежедневно подводит итоги уборочного дня. Это не только подсчет собранного урожая, анализ выполнения госзаказа. Мы каждый день будем видеть выработку на каждую единицу. Сегодня комбайн может выдавать за 8-10 рабочих часов 15 га. Понимаем возможности и будем смотреть за организационным процессом в конкретной организации, в конкретном районе. Если экстренно, условно говоря, будет выходить из строя двигатель, другие узловые составляющие, на базе райагросервисов созданы мобильные бригады, которые в течение суток могут заменить двигатель в комбайне и вернуть его в строй», — рассказал председатель облисполкома.

«Не должно быть отстающих при таких возможностях. Нужно собраться, чтобы организованно убрать хлеб, который стоит на полях», — подытожил глава региона.