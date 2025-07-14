В выездном оперативном совещании, прошедшем в Жлобинском районе, принял участие заместитель председателя экспертного ведомства генерал-майор юстиции Алексей Алешкевич.

Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Иван Сыса отметил главное требование Председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь – работать качественно и оперативно. Он также акцентировал внимание на том, что роста проведения повторных экспертиз за отчетный период не допущено. Среди первостепенных задач для судебных экспертов Гомельщины Иван Степанович назвал наращивание контрольно-методической работы и выход на 100% по многим направлениям деятельности. По его словам, по оперативности гомельские эксперты сегодня добились неплохих результатов: в месячный срок выполнено 99,99% экспертиз.

За 6 месяцев текущего года экспертами Гомельщины проведено свыше 14,5 тыс. экспертиз. Более 3,7 тыс. раз специалисты управления ГКСЭ привлекались к осмотрам мест происшествий. С использованием криминалистических учетов установлено свыше 400 совпадений, которые способствовали выявлению злоумышленников.

По достоинству оценил работу гомельчан Алексей Алешкевич: «Коллектив управления по Гомельской области сработал очень достойно. Я вижу, что здесь дорожат каждым членом коллектива. По кадровому вопросу это одно из лучших подразделений республики».

Сотрудников управления, которые показали наиболее эффективный результат работы в I полугодии, отметили грамотами и благодарностями. В списке награжденных – начальник сектора судебно-медицинских экспертиз по Буда-Кошелевскому району отдела медицинских судебных экспертиз Жлобинского межрайонного отдела Алексей Шершнев. Ему объявлена благодарность за надлежащее выполнение трудовых обязанностей.

