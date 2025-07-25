Именно такие пожелания обычно адресуют спасателям, поздравляя их с профессиональным праздником – Днем пожарной службы. Вместе с коллегами 25 июля его встретят сотрудники ПАСП №11 д. Дербичи – старший инструктор-спасатель Александр Прокопченко и мастер спасатель Дмитрий Куцепаленко.

Александр Иванович на посту один из самых опытных – более 21 года работает в системе МЧС. Из них 9 лет пришлись на Жлобинский район. Сам он местный. После школы учился в Гомельском училище электротехники (сейчас это колледж электроники и информационных технологий) на радиомеханика.

«Почему пошел в спасатели? В какой-то момент понял, что хочу на практике быть полезен людям. Поэтому, наверное, и выбрал такую профессию. И никогда не пожалел о своем решении», – сказал Александр Прокопченко.

С опытным коллегой согласен его молодой ученик Дмитрий Куцепаленко, уроженец Рогини. Не так давно он вернулся из Гомеля с трехмесячной «учебки» (проводилась на базе Университета гражданской защиты МЧС). Дежурил пока на трех сменах. Одна из них прошла в поле, где работали комбайны. Также был выезд на тушение горевшей травы.

«Родные не были против того, чтобы я связал свою жизнь с пожарным делом. Наоборот, поддержали. Считаю, что моя профессия очень нужна. Хоть мы и не врачи, но тоже спасаем жизни. Тем более что можем оказать первую медицинскую помощь, если до приезда скорой возникнет такая необходимость», – подчеркнул Дмитрий.

О новобранце Александр Прокопченко говорит только хорошее, и это не аванс: «Толковый парень, который умеет и хочет работать. Не сомневаюсь, что у него все получится в нашей нелегкой, но такой нужной людям профессии».

Положительно об Александре Прокопченко и Дмитрии Куцепаленко отзывается их коллега, дневальный поста №11 Сергей Роговенко. Отмечает, что Александр Прокопченко обладает большим авторитетом в коллективе, его знания и опыт помогают в экстренных ситуациях. А Дмитрий старается ни в чем не уступать старшим товарищам, относится к ним с уважением и всегда благодарит за ценные советы, помогающие начинающему спасателю в работе.

Дежурят они на посту сутки через двое. Кстати, дербичские спасатели оснащены всем необходимым для эффективной работы, в том числе и тремя автомобилями.

Евгений КОНОВАЛОВ

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