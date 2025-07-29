Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление от 18 июля 2025 года №50 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года №82», которое предусматривает плановое повышение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа во внутриреспубликанском сообщении в среднем от 5 до 15% в зависимости от вида сообщения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 20 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, по направлению Минск — Городище), а также на 25 копеек в пределах двух тарифных поясов (например, по направлению Минск — Красное Знамя).

Размер увеличения тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом на региональных линиях, межрегиональных линиях зависит от расстояния, класса линий (эконом либо бизнес), типа подвижного состава и типа вагона.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий экономкласса Минск-Руденск увеличится на 25 копеек, региональных линий бизнес-класса Минск — Бобруйск — на 55 копеек.

Цена на проезд в поезде межрегиональных линий экономкласса Минск — Витебск увеличится на 82 копейки (плацкарт) и на Br1,13 (купе), а в поездах межрегиональных линий бизнес-класса Минск — Гомель — на Br1,2 (вагон 2-го класса) и на Br1,65 (1-го класса).

В МАРТ напомнили, что в последний раз увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования производилось в апреле 2024 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.