В целях улучшения деятельности садоводческих товариществ, их благоустройства Буда-Кошелевским районным Советом депутатов принято решение о проведении на территории района встреч с членами садоводческих товариществ. Такие мероприятия не только способствуют укреплению взаимодействия местных органов власти с населением, но и предоставляют возможность задать волнующие их вопросы специалистам землеустройства райисполкома.

Одна из таких встреч состоялась сегодня на территории садоводческого товарищества «Калинино». Председатель Узовского сельского Совета депутатов, сельисполкома Елена Былицкая совместно со специалистом отдела землеустройства Кириллом Николаевым провели информационно-разъяснительную работу среди членов указанного садоводческого товарищества, в состав которого входит 419 участков.

В ходе общения были рассмотрены вопросы благоустройства земельных участков членов товарищества, объектов и участков общего пользования, соблюдения природоохранных и иных норм и правил. Граждане также получили ответы на интересующие их вопросы.