По данным статистики китайской стороны, за первое полугодие 2025 года объем двустороннего товарооборота между Беларусью и Китаем превысил четыре миллиарда долларов США — это примерно на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили сегодня в Посольстве Китая в Беларуси во время брифинга Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжана Вэньчуаня.

Сотрудничество двух стран в рамках совместного строительства инициативы «Один пояс, один путь» продвигается ускоренными темпами, проинформировали в Посольстве:

— В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» уже зарегистрировано 152 резидента из 15 стран с общим объёмом заявленных инвестиций свыше 1,5 млрд долларов США, создано более 3100 рабочих мест. В мае состоялся официальный запуск грузового поезда Китай — Европа по маршруту Пекин — Минск.

Посол Чжан Вэньчуань напомнил также, что в июне торжественно открыт Национальный футбольный стадион Беларуси, построенный при поддержке Китая, состоялись Первый китайско-белорусский молодежный форум и Второй китайско-белорусский женский форум. В Посольстве обратили внимание, что в последнее время представители деловых кругов Беларуси и Китая также активно посещают страны друг друга для участия в Кантонской ярмарке в Китае, Международной специализированной выставке здравоохранения «Медицина и здоровье» и Международной специализированной выставке «Белагро» в Беларуси.

Первая половина года в белорусско-китайском сотрудничестве была насыщенной и плодотворной. Второе полугодие будет не менее впечатляющим, уверен посол:

— Начало августа в Китае считается осенью, а осень — это время урожая. Урожай не только в полях, но и в развитии белорусско-китайских отношений. Благодаря совместным усилиям сторон высокий уровень взаимодоверия и глубокая дружба между Китаем и Беларусью будут и впредь приносить конкретные результаты на благо народов двух стран.

sb.by