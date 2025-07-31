Необходимо провести тонкую настройку работы на внешнем контуре. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, передает корреспондент БЕЛТА

«Стратегия, какой бы четкой и исторически выверенной она ни была, требует постоянной корректировки на тактическом уровне. Именно способность своевременно адаптировать свои действия в рамках общей цели делает власть жизнеспособной и дипломатически эффективной. Вот об этой тонкой настройке нашей работы на внешнем контуре применительно к конкретным регионам и сквозным темам мы и поговорим», — сказал глава государства.

По его словам, в целом для Беларуси, как и прежде, краеугольным камнем остается экономика. «Это фундамент. Будет экономика динамично развиваться — будем жить хорошо и решать все вопросы — социальные, культурные, оборонные», — подчеркнул Президент. По его словам, в целом для Беларуси, как и прежде, краеугольным камнем остается экономика. «Это фундамент. Будет экономика динамично развиваться — будем жить хорошо и решать все вопросы — социальные, культурные, оборонные», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что Беларусь — это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли — безусловные приоритеты, без чего никак не выжить. «Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока 1 пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое», — обратил внимание глава государства.

«Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике», — сказал глава государства. «Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, — извините, вас там нет», — подчеркнул Президент. «Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, — извините, вас там нет», — подчеркнул Президент.

Президент: Беларусь на разломе глобального противостояния смогла сохранить главное — мирное небо над головой «Несмотря на жесточайшее экономическое давление, удалось обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день», — подчеркнул белорусский лидер. Глава государства о расколе европейского «единства»: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику «С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. В целом нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».

Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. «Стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», — сказал Александр Лукашенко. «Будет в ЕС правый или левый поворот — нам неважно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь. Беларусь настоящую», — подчеркнул глава государства.Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. «Стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», — сказал Александр Лукашенко. Лукашенко — правительству и послам: забудьте про санкции и западные страшилки

«Что касается послов в незападных странах, а также правительства и реального сектора экономики. Я не раз говорил и в этом кругу снова повторяю: забудьте про санкции и прочие западные страшилки — их у нас нет. Это не основания для оправдания провалов и отсутствия результата. Ввел ЕС очередной безумный запрет — вот вам дополнительные объемы продукции для реализации в других регионах!» — сказал глава государства.