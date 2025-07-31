«Стратегия, какой бы четкой и исторически выверенной она ни была, требует постоянной корректировки на тактическом уровне. Именно способность своевременно адаптировать свои действия в рамках общей цели делает власть жизнеспособной и дипломатически эффективной. Вот об этой тонкой настройке нашей работы на внешнем контуре применительно к конкретным регионам и сквозным темам мы и поговорим», — сказал глава государства.
Он отметил, что Беларусь — это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли — безусловные приоритеты, без чего никак не выжить.
«Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые. Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока 1 пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое», — обратил внимание глава государства.
«Этот и будущие годы будут очень сложными и напряженными. Поэтому предупреждаю всех присутствующих, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой. Не обессудьте, но давление и требования в связи с этим будут только повышаться. Не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили. Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике», — сказал глава государства.
Президент призвал использовать каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертных и аналитических центров, средств массовой информации. «Стратегия «демократизации санкциями» провалилась. Увидите, что вскоре начнется конкуренция среди новых концепций. Там должны зазвучать здравые голоса тех, с кем вы поработаете», — сказал Александр Лукашенко.
«Вы знаете принцип того же Трампа: Америка прежде всего. Но, может, лучше так, чем «либеральный миропорядок», который существовал при Байдене, — сказал глава государства. — Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать. Без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках».
«Наша задача — воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе», — подчеркнул белорусский лидер.-0-