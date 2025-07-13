Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Документ предусматривает административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За непоставку (недопоставку) такой продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских нужд по соответствующему договору, за ее отсутствие в торговом объекте в межсезонный период предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин.

Как сообщалось, ранее главой государства был подписан указ «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», направленный на то, чтобы обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах овощей, особенно в межсезонный период.

Указом, в частности, определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых.

Кроме того, для поставщиков была установлена обязанность обеспечить поставку для торговых сетей плодоовощной продукции.

Такой комплекс мер принят на фоне нашумевшей в последнее время темы о якобы нехватке картофеля в продаже в магазинах. Приводя этот пример с картофелем, Президент на одном из совещаний пояснял ответственным должностным лицам, что должно быть в поле их зрения в плане контроля. «Я приводил пример недавно по торговле, — рассказал глава государства на совещании с руководством Администрации Президента 12 июня. — Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: «Герасимов (председатель КГК. — Прим. БЕЛТА), разберись и доложи! Вместе с бывшим премьером. Головой ответите». Начали разбираться — с крупными сетями. Приходит, а там картошки — девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика. Надо показать, что вот власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам».-