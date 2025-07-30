Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаил Русый рассказал журналистам о новациях законопроекта по вопросам административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА

Законопроект по вопросам административной ответственности рассмотрен на заседании экспертного совета

Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой сегодня прошло очередное заседание экспертного совета. В числе рассмотренных вопросов — проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Проектом закона корректируются положения Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в целях усиления либо введения административной ответственности за правонарушения, связанные с ненадлежащим содержанием населенных пунктов, территорий лесного фонда и других территорий.

Комментируя проект закона, Михаил Русый подчеркнул важность борьбы с инвазивными растениями. «Мы подняли планку ответственности, но вместе с тем инвазивные растения могут быть незнакомы простым людям. Поэтому эксперты предложили: меры ужесточения должны сопровождаться разъяснительной работой. Необходимо прийти к человеку, показать, рассказать и выдать предписание. Если же меры не будут устранены, тогда включается механизм административной ответственности», — отметил он.

Парламентарий добавил, что законопроект является частью общих усилий по наведению порядка на всей территории страны в рамках требований главы государства. «Благоустройство и наведение порядка необходимо начинать с себя», — подчеркнул он.

Михаил Русый отметил, что будут введены серьезные меры ответственности за загрязнение лесов, прилегающих территорий и территорий предприятий. За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать тысячи базовых величин, отметил он.

Увеличиваются и санкции за выброс мусора из автотранспорта. «Необходимо наводить серьезный порядок», — добавил парламентарий.

Принятие законопроекта с учетом доработок обеспечит местным органам власти, контролирующим органам и другим компетентным учреждениям существенные инструменты для сохранения природной красоты страны.

«Люди приезжают в Беларусь и отмечают: приятно, обкошено. Самое главное — понимать: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому надо начинать с себя, чтобы не допускать последствий, которые потом придется устранять», — дополнил Михаил Русый.

Члены экспертного совета в целом поддерживают проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», поскольку его принятие создаст условия для действенного контроля за состоянием благоустройства населенных пунктов, лесов и других территорий, надлежащим содержанием объектов республиканской и коммунальной собственности.