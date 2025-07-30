Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой сегодня прошло очередное заседание экспертного совета. В числе рассмотренных вопросов — проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности». Проектом закона корректируются положения Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в целях усиления либо введения административной ответственности за правонарушения, связанные с ненадлежащим содержанием населенных пунктов, территорий лесного фонда и других территорий.
Комментируя проект закона, Михаил Русый подчеркнул важность борьбы с инвазивными растениями. «Мы подняли планку ответственности, но вместе с тем инвазивные растения могут быть незнакомы простым людям. Поэтому эксперты предложили: меры ужесточения должны сопровождаться разъяснительной работой. Необходимо прийти к человеку, показать, рассказать и выдать предписание. Если же меры не будут устранены, тогда включается механизм административной ответственности», — отметил он.
Парламентарий добавил, что законопроект является частью общих усилий по наведению порядка на всей территории страны в рамках требований главы государства. «Благоустройство и наведение порядка необходимо начинать с себя», — подчеркнул он.
Михаил Русый отметил, что будут введены серьезные меры ответственности за загрязнение лесов, прилегающих территорий и территорий предприятий. За непринятие мер по отдельным направлениям штрафы для юридических лиц могут достигать тысячи базовых величин, отметил он.
Увеличиваются и санкции за выброс мусора из автотранспорта. «Необходимо наводить серьезный порядок», — добавил парламентарий.
Принятие законопроекта с учетом доработок обеспечит местным органам власти, контролирующим органам и другим компетентным учреждениям существенные инструменты для сохранения природной красоты страны.
«Люди приезжают в Беларусь и отмечают: приятно, обкошено. Самое главное — понимать: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому надо начинать с себя, чтобы не допускать последствий, которые потом придется устранять», — дополнил Михаил Русый.