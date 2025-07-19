Какие напитки в жаркую погоду пить нежелательно? На вопрос портала sb.by ответила российский врач высшей категории Алла Яковлева.

Летняя жара — серьезное испытание для организма, подчеркнула врач:

— Если не восполнять потери жидкости, возрастает опасность теплового удара и обезвоживания. Для профилактики этих состояний необходимо контролировать потребление воды и исключить определенные напитки.

По словам Аллы Яковлевой, прежде всего следует отказаться от алкоголя:

— Горячительные напитки увеличивают нагрузку на сердце и сосуды, которым и так в жару приходится непросто.

Кофе, чай, энергетики также стоит ограничить, если установилась знойная погода, отметила врач:

— Эти напитки содержат кофеин — он усиливает мочеиспускание, что может привести к обезвоживанию, а также нередко повышает давление.

Не лучший выбор в жару — холодные газировки и сладкие напитки, предупредила специалист:

— Они повышают сахар в крови, из-за чего усиливается чувство жажды. Помимо того, питают условно-патогенные микробы, чем способствуют газообразованию и воспалению.

Алла Яковлева добавила, что опасность могут таить напитки с кубиками льда:

— Если при приготовлении льда использовалась нефильтрованная вода, то напиток может «обогатиться» бактериями и вирусами. Это чревато кишечными инфекциями.

От молочных коктейлей также лучше воздержаться, акцентировала врач:

— Высокое содержание сахара и различных добавок может стать катализатором изжоги и дисбактериоза кишечника. Также молочный коктейль в жару быстро портится, а это значит, что повышается риск пищевого отравления.

Специалист перечислила признаки обезвоживания и объяснила, как действовать, если вы с ним столкнулись:

— При головокружении, постоянном чувстве жажды, сухости во рту, головной боли, слабости, потере аппетита рекомендуется принять регидратационный раствор для быстрого восполнения недостающей влаги и солей, необходимых для организма. Например, регидрон. При ухудшении состояния не откладывая обратитесь к врачу.

В заключение Алла Яковлева рекомендовала в жару отдавать предпочтение обычной питьевой негазированной воде комнатной температуры — холодная может вызвать спазм сосудов.