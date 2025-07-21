Что делать, если укусило или поцарапало животное, рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Специалисты обратили внимание, что предпринять необходимые действия нужно даже в том случае, если контакт (укусы, царапины, слюна) произошел с внешне здоровым животным.

Во-первых, следует провести первичную обработку места контакта — тщательно промыть струей воды с мылом. При наличии раны — после промывания с мылом обработать ее края 5% настойкой йода/повидон-йодом/любым спиртосодержащим антисептиком. Затем наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в организацию здравоохранения.

Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости курс профилактических прививок, подчеркнули в Минздраве.

Одновременно с обращением к врачу важно принять (по возможности) меры в отношении животного — его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения. За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта.

В Минздраве отметили, что бешенство — это абсолютно смертельное заболевание. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи пострадавшим.