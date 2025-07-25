У каких сельскохозяйственных культур в Беларуси наступила полная спелость зерна, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Частые дожди затрудняют уборочные работы, заготовку сена, проведение агротехнических мероприятий по уходу за сельскохозяйственными культурами. Из-за обильных осадков наблюдается переувлажнение почвы, особенно в северо-восточном регионе Беларуси. По последним данным на юге страны у зерновых культур на основных массивах идет созревание — наблюдается восковая спелость. По данным ряда метеостанций у озимых культур и ярового ячменя наступила полная спелость зерна. Влажность зерна на созревающих посевах в основном повышенная», — отметили в Белгидромете.

По данным агрометеорологов, в ближайшее время условия для уборки сохранятся довольно сложные, прогнозируемые дожди будут увлажнять стеблестой, сокращать время работы комбайнов, могут увеличиться площади с переувлажнением почвы.