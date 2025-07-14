Правда ли, что в очках глаза «ленятся»? И как заметить, что у ребенка упало зрение? Об этом и не только в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» спросили у врача-офтальмолога, врача года Республики Беларусь — 2024 Михаила Панеса.

— Все зависит от того, как быстро это происходит. Если зрение падает в течение 1-3 лет, то это один момент. А если у ребенка вчера все было хорошо, а сегодня стало плохо, конечно, надо бить тревогу и бежать к врачу прямо сейчас, потому что это может быть предвестием очень грозного и серьезного состояния.

В первом варианте, когда зрение ухудшается последовательно и медленно, заниматься самолечением и откладывать визит к врачу тоже не стоит. На ранних стадиях и в раннем возрасте близорукость можно приостановить, хотя убрать полностью и нельзя, и использовать очки.

Есть мнение, что в очках у детей и взрослых глаза «ленятся». Это в корне неверно. Если у ребенка есть аномалия рефракции, допустим, близорукость или дальнозоркость, она должна быть максимально скомпенсирована. Часто бывает, что дети не говорят о том, что стали хуже видеть. Тогда родитель по некоторым признакам должен заметить: щурится, оттягивает край века или пытается все посмотреть на ближнем расстоянии. Тогда нужно незамедлительно пойти к врачу и подобрать специальные очки, которые необходимы, если мы говорим про аномалии рефракции.



Есть ряд врожденных состояний, когда заболевание выявляется на ранней стадии. У нас диспансеризация активная, поставлена на поток для детей и для взрослых. Поэтому всегда надо ходить к врачам-офтальмологам, как детским, так и взрослым.