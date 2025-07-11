Уважаемые жители г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района!

Филиал «Жлобинводоканал» государственного предприятия «Гомельводоканал» осуществляет установку, ремонт, замену, поверку приборов учета расхода воды и др.

Прием заявок по следующим телефонам:

— абонентский отдел: 8 (02334) 7-45-43, 8 (02334) 9-05-31;

— диспетчерская: 8 (02334) 7-78-78, 8-029-628-39-00.

Филиал «Жлобинводоканал» ИНФОРМИРУЕТ:

• с 1 мая по 31 августа решением Гомельского областного исполнительного комитета от 2 июля 2020 г. №550 «О нормах водопотребления» установлен период начисления платы за полив приусадебных участков;

• подключение шлангов к водоразборным колонкам или водопроводной сети в случае отсутствия прибора учета воды категорически запрещено!

Невыполнение указанного требования влечет применение штрафных санкций согласно пп. 52, 53.5 «Правил пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах Республики Беларусь», где потребитель дополнительно оплачивает сумму в размере от 1898,38 руб. и выше, в зависимости от пропускной способности трубы (диаметр).