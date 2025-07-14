Заключительный концерт XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет сегодня в Летнем амфитеатре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.



Сегодня пройдут последние концерты, которые завершат масштабную программу фестиваля. В 18.00 в областной филармонии состоится сольный концерт в стиле фламенко. Российский музыкальный проект Etno-Flamenco представит горячие испанские ритмы, которые дополнит притягательный и яркий танец.

Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И.Соллертинского примет в 18.00 лауреатов международных конкурсов, студентов Российского института театрального искусства (ГИТИС), участников образовательного проекта, проходящего на фестивале, «Вокальная лаборатория».

Сольную программу «Голос сфер» представит в концертном зале «Витебск» ДиДюЛя. Поклонников инструментальной музыки приглашают насладиться выступлением в 19.00.

Мистический триллер «Мертвые души» увидят в 19.00 зрители Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа. Постановку в фестивальной столице покажет московский «Театр на Юго-Западе». После спектакля зрители и журналисты смогут пообщаться с актерами и задать им вопросы.

В 21.30 завершит программу XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» гала-концерт звезд шансона. Жители и гости областного центра услышат любимых исполнителей и группы — Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову, «Лесоповал», Ирину Круг, Викторию Алешко, Катерину Голицыну, Жеку, Раду Рай, «Коди» и др. Артисты традиционно создадут на сцене Летнего амфитеатра душевную атмосферу, от которой хочется просто петь.

