В текущем году с выпускниками школ района заключено 48 целевых договоров на обучение в вузах, колледжах и профессионально-технических училищах сельскохозяйственного профиля. Молодежь поделилась с «Авангардом», почему предпочла именно такой вариант поступления и обучения.

Дарья КАРАБАНЬКОВА, жительница п. Красное Знамя:

– В Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины хотела учиться давно. Выбрала специальность «Производство продукции животного происхождения». И когда предложили целевое направление, даже не раздумывала. Это отличная возможность: и учеба бесплатная, и гарантированная работа технологом по окончании академии. Целевое направление – хороший вариант для тех, кто точно знает, чего хочет. Главное – выбирать то, что по-настоящему нравится.

Диана ЗАЙМАНОВА, жительница райцентра:

– Животных люблю, на ветеринарного врача хотела поступить с детства, поэтому выбрала Витебскую ордена «Знак Почета» государственную академию ветеринарной медицины. ЦЭ я сдала хорошо, но решила взять целевое направление от районной ветеринарной станции, а не идти по общему конкурсу: очень люблю родной город и Буда-Кошелевский район, хочу вернуться на малую родину после окончания академии. Надеюсь, что полученные знания помогут мне стать хорошим специалистом и принесут пользу району.