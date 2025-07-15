Областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі» пройдет 20 сентября в городе Заславле — он совпадает с 1040-м юбилеем города. Об этом журналистам сообщила начальник отдела культуры главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета Татьяна Кравченок, передает корреспондент БЕЛТА.



В ходе фестиваля состоится фестиваль духовой музыки, пройдут исторические реконструкции и многое другое. Из нового — в Заславле появится музей под открытым небом «Заславль в эпохах». В нем через музейные предметы с QR-кодами расскажут о богатой истории города.

«Дажынкі — это не только ежегодный праздник, в рамках которого проходит чествование передовиков сельского хозяйства по итогам жатвы зерна, но и своеобразный символ самобытной традиционной культуры, синтез народной музыки, фольклора, декоративно-прикладного искусства», — подчеркнула Татьяна Кравченок.

Сентябрь в целом обещает быть богатым на культурные события — карта мероприятий охватит множество городов Минской области. По словам начальника отдела культуры, в конце сентября пройдет праздник народных художественных ремесел «Слуцкія паясы». В рамках проекта проведут выставки, мастер-классы, конкурсы, ярмарки изделий, а также уже традиционный праздник-конкурс «Беларуская лялька».

«Минская область — территория с богатым культурно-историческим наследием. К истокам культуры Минщины восходит одна из национальных реликвий белорусов — высокохудожественный образец декоративно-прикладного искусства — слуцкие пояса. Праздник в целом посвящен традиционным белорусским ремеслам, в частности, ткачеству слуцких поясов, но будут представлены и другие виды — соломоплетение, лозоплетение, резьба по дереву», — рассказала о программе Татьяна Кравченок.

С 20 сентября по 2 октября планируется провести фестиваль «В Шеметово у Шостаковичей». Он посвящен выдающемуся композитору, классику ХХ века Дмитрию Шостаковичу, имеющему белорусские корни. Предки композитора жили рядом с местечком Шеметово, которое находится на территории Мядельского района. Там же и будет проходить мероприятие.

Участие в фестивале примет заслуженный коллектив Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус», Жером Гишар — известный гобоист из Франции. Фестиваль проводится с целью популяризации музыкального наследия, пропаганды лучших образцов музыкального классического искусства.

Еще одно событие — «Мелодыі ўздзенскай восені» в городе Узда. Традиционно участие в нем принимает Национальный академический концертный оркестр Беларуси им. М.Я. Финберга. «Посетителей ждут концертная программа, выставки, конференции, творческие встречи с деятелями культуры, выступления лауреатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи», — рассказала начальник отдела культуры главного управления культуры Миноблисполкома.

Завершающим аккордом станет ежегодный областной фестиваль народного творчества «Напеў зямлі маёй» в декабре в Марьиной горке, раскрывающий все богатство и палитру любительского художественного творчества Минской области. От каждого региона будет представлен композиционный музыкальный номер.