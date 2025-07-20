Заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Симакова рассказала корреспонденту БЕЛТА о том, что изменится в работе педагогов-психологов и социальных педагогов с 1 сентября.

В новой редакции изложена инструкция о порядке социально-педагогической поддержки обучающихся и оказания им психологической помощи. Соответствующее постановление Министерства образования №113 от 25 июня 2025 года было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 июля. «В целом работа педагога-психолога и социального педагога осталась без принципиальных изменений. Однако, учитывая поступившую в Министерство образования информацию о том, что эти специалисты на местах занимаются деятельностью, не входящей в их должностные обязанности, было решено четко определить их функции в инструкции. Это необходимо для того, чтобы исключить привлечение их к несвойственным задачам и ведению непредусмотренной документации. В предыдущем постановлении акцент делался на работу педагога-психолога. В новом документе внимание уделяется обоим специалистам в равной мере, четко прописываются их обязанности в учреждениях образования, чтобы создать исчерпывающий перечень их задач», — рассказала Елена Симакова.

К основным направлениями их работы по-прежнему относятся помощь в решении проблем социализации обучающихся, уточнение их особенностей, информирование участников образовательного процесса о возможностях получения социально-педагогической поддержки и психологической помощи, выявление возможного насилия в отношении детей и рисков суицидального поведения несовершеннолетних. «В инструкции более четко расписаны требования к графику работы специалиста, к объему их документации. Например, что касается режима рабочего времени, документ оговаривает, что специалисты могут работать с детьми как индивидуально, так и в группах. Также они уполномочены присутствовать на занятиях и уроках, на различных воспитательных мероприятиях. При этом абсолютно исключается привлечение педагога-психолога или социального педагога к другим работам, например, этому специалисту нельзя дать административное поручение и попросить отнести документ в какую-либо инстанцию. Такие случаи редко, но тем не менее были в деятельности учреждений образования. Такое происходит из-за того, что руководителю может показаться, что психолог ничем не занят, когда у детей, допустим, идут уроки. Для того, чтобы исключить подобные случаи, мы в инструкции все четко прописали. Это касается всех уровней образования как специалистов, работающих в детских садах и школах, так и в колледжах и вузах», — проинформировала представитель Минобразования.

По-прежнему акцент в работе педагога-психолога делается на формировании психологической культуры участников образовательного процесса, включая родителей, педагогов и детей. «Мы осознаем, насколько важно, чтобы каждый в обществе обладал базовыми знаниями о психологии и мог адекватно реагировать на различные жизненные ситуации и управлять своими эмоциями. Это касается как детей и подростков, так и родителей, которые также сталкиваются с различными трудностями и нуждаются в поддержке. Практически во всех учреждениях образования сегодня работают социальные педагоги и педагоги-психологи. Если это не предусмотрено штатным расписанием, такое может быть в сельских школах с малым комплектом детей, отдел управления образования определяет другое учреждение или организацию, которая сможет оказать помощь детям и педагогам данного учреждения. Таким образом, для детей и родителей ничего принципиально не меняется: специалисты остаются доступными и выполняют те же функции, что и раньше. Они присутствуют в образовательном учреждении в течение рабочего дня, а их кабинет всегда открыт для детей. На двери кабинета размещен график работы специалистов, чтобы дети знали, когда они могут прийти. Специалисты также работают в субботу и за пределами установленного рабочего времени, что позволяет им встречаться и работать с детьми вне уроков и мероприятий», — подчеркнула Елена Симакова.

Новая редакция инструкции вступает в силу с 1 сентября.