21 июля член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по вопросу о результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в Гомельской области.

«Как неоднократно подчеркивала Председатель Совета Республики, уважаемая Наталья Ивановна, основное направление деятельности депутатов – это работа с людьми. Совместные форматы взаимодействия с депутатами Палаты Представителей, единые дни приемов граждан членами Совета Республики, а также «прямые линии», диалоговые площадки и встречи в трудовых коллективах создают для людей возможность обратиться для разрешения своих вопросов к руководителю любого уровня.

В первом полугодии текущего года депутаты областного Совета провели более 7,5 тыс. встреч и приемов граждан, а «прямых линий». Рассмотрено около 8 тыс. вопросов, разрешено более 90% из них.

Все вопросы, волнующие наших граждан, тщательно анализируются. Это дает возможность владеть ситуацией, которая складывается в отдельно взятом регионе, работать на перспективу, а также решать системные вопросы, в том числе внося необходимые изменения в законодательные акты», – отметила сенатор.