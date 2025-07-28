30 июля текущего года с 10.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Гомельская обл., Жлобинский район, д. Антоновка, ул. Центральная, д. 2 (ГУО «Антоновская средняя школа Жлобинского района»).

Предварительная запись на личный прием в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону: 8 (02334) 4-48-86.