25 июля 2025 года член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в аппаратном совещании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрены вопросы ремонта придомовых территорий, состоянии спортивных площадок и другие.

«В настоящее время комплексный ремонт придомовых территорий выполнен почти на 60%. Основная часть работ приходится на областной центр. Положительным примером для наших граждан является опыт жителей Советского района города Гомеля, где буквально на днях открыли семейный парк. Этот проект в нынешнем году стал победителем в открытом конкурсном отборе проектов гражданских инициатив. В новом парке установили сцену с навесом от непогоды, площадку с уличными тренажерами, качели, песочницу и игровой комплекс, скамейки. Провели озеленение территории, где высадили шаровидные клены. Сумма проекта составила более 27 тысяч рублей. Из областного и республиканского бюджетов выделено более 24 тысяч рублей, остальные денежные средства собрали жители микрорайона Солнечный. Для расширения возможностей местных жителей мы предлагаем законодательно урегулировать вопрос софинансирования гражданских инициатив и из районных бюджетов», – отметила сенатор.

