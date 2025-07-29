29 июля член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Гомельской области, исполнения бюджета области за первое полугодие текущего года.

«В области получены достойные результаты по инвестициям в основной капитал, выполнены плановые показатели по доходам бюджета, вводу в эксплуатацию жилья, в том числе с государственной поддержкой, и другие. Эти показатели являются значимыми в жизнеобеспечении наших граждан. Вместе с тем резервы в работе есть, они были обозначены в ходе заседания точечно по регионам, отраслям и конкретным организациям и предприятиям», – отметила сенатор.