31 июля 2025 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич возглавила работу 12-й сессии Гомельского областного Совета депутатов. Основной вопрос сессии – изменение областного бюджета на текущий год.

«Собрание внеочередной сессии Гомельского областного Совета депутатов 29-го созыва обусловлено необходимостью внесения изменений в параметры областного бюджета в связи с принятием 21 июля 2025 г. Указа Президента Республики Беларусь № 284 «О финансировании расходов субъектов агропромышленного комплекса» в целях современной подготовки к полевым работам», – отметила сенатор.