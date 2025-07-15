Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич поделилась опытом использования интерактивных карт для контроля за санитарным состоянием территорий.

«В настоящее время повсеместно в Гомельской области ведется работа по формированию интерактивных карт закрепленных территорий для контроля за их санитарным содержанием. На основании полученных данных в каждом сельсовете готовится перечень объектов, по которым требуется принятие мер. Все объекты систематизируются по различным категориям. Например, неиспользуемые земельные участки, пустующие дома, несанкционированные свалки и другое, с указанием необходимых мероприятий, также фиксируются принятые меры. В результате активизированы работы по выявлению и пресечению нарушений правил благоустройства и содержания населенных пунктов физическими и юридическими лицами.

Всего в области в первом полугодии текущего года удалено 5773 аварийных дерева, на территории общей площадью около 561 га вырублена дикорастущая растительность. Высажено около 28 тысяч саженцев деревьев, кустарников и другой растительности. В рамках привлечения населения к благоустройству установлено и отремонтировано 998 малых архитектурных форм, 48 игровых спортивных площадок, осуществляется ремонт велосипедных стоянок и велопарковок.

Мероприятия по благоустройству проходят с участием местного населения, трудовых коллективов предприятий и организаций, а также волонтеров, учащихся, молодежи, членов БРСМ», – отметила сенатор.