Достижениям суверенной Республики Беларусь посвящён Единый день информирования, который проходит сегодня в районе.

Член Совета Республики, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель райисполкома Дмитрий Шпиганович и председатель районного Совета депутатов Людмила Рудченко встретились с коллективом заповедника. Встреча прошла в живом и содержательном формате, объединив работников учреждения вокруг важной темы.



В своём выступлении Екатерина Анатольевна затронула ключевые аспекты государственной политики, укрепления национального суверенитета и сохранения исторических ценностей.

Также ознакомила слушателей со знаковыми достижениями суверенной Беларуси, приводя интересные примеры из нашей области, а также полезные цифры и факты, касающиеся непосредственно Хойникского района. Отдельно сенатор остановилась на законодательных новациях.

Эта встреча стала не просто информированием, а настоящим обменом мнениями. Работники заповедника интересовались: будут ли повышать пенсионный возраст в нашей стране? Екатерина Зенкевич дала однозначный ответ: «Вопрос не прорабатывается и не рассматривается». Кроме того, коллектив, воспользовавшись возможностью, высказал представителям власти слова огромной признательности за строительство в нашем городе важного объекта – бассейна.



Завтра Полесский государственный радиационно-экологический заповедник отметит 37 лет со дня образования. По этому случаю коллективу были адресованы поздравления и душевные пожелания.