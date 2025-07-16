Льняные «Зажинки» провели в ОАО «Гомельлен» и дали старт массовой уборке белорусского шелка. Лен созрел, и погода благоприятствует процессу теребления. 1100 га предстоит за несколько недель пройти льноводам предприятия. Сельчане уверены, что с задачей справятся. Для этого есть все – опытные кадры, техника и, главное, добрый настрой на работу и огромное желание быстро и качественно собрать выращенный урожай.

Со словами приветствия к участникам районных «Зажинок» льна обратился первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев. Александр Викторович отметил, что лен для белорусов издревле был стратегической культурой. Поэтому и в нынешнюю жатву важно сплотиться и приложить все усилия, чтобы в срок и без потерь убрать выращенный урожай.

По традиции участницы обряда разложили в поле хлеб-соль, как символ благодарности матушке-земле за подаренный урожай и сжали первый льняной сноп.

Его, а также каравай вручили Александру Ковалеву, который трижды подбросил сноп в небо. Участники «Зажинок» загадали заветные желания: собрать лен без потерь, чтобы здоровье и техника не подводили.

«Зажинки» – настоящий народный праздник, а главными героями уборочный страды являются, безусловно, комбайнеры. Присутствующие пожелали им удачного сбора урожая льна, национального богатства белорусов, любить и беречь землю, ведь на ней им сеять и жать. В обряде «Зажинки» участвовал фольклорный коллектив «Веснянка» ТЦСОН.

Протоиерей Сергий Коржовник прочитал молитву об успехе в уборке урожая и освятил льноводов и технику. Главному агроному ОАО «Гомельлен» Геннадию Ратникову предоставили право первому отправить технику в поле.

В поле вышли сразу 10 льнокомбайнов и 1 самоходная льнотеребилка. Управляют техникой опытные механизаторы. Как отмечают на предприятии, процесс теребления планируют завершить в течение нескольких недель: это требует технология уборки. Работают аграрии весь световой день, для них организовано двухразовое горячее питание.