Лен созрел, 1100 га предстоит за несколько недель пройти льноводам предприятия ОАО «Гомельлен». Сельчане уверены, что с задачей справятся. Для этого есть все – опытные кадры, техника и, главное, добрый настрой на работу и огромное желание быстро и качественно собрать выращенный урожай.

Среди тех, с кем удалось пообщаться в обеденный перерыв, – опытные механизаторы Александр Алилуйко, Виктор Сивцов и Александр Комок.

Александр Алилуйко уже 8 лет на предприятии. Родом аграрий из Бацуни, там же работал в местном колхозе трактористом. В сельском хозяйстве, только в животноводческой отрасли, всю жизнь трудились и его родители. Отсюда – трудолюбие и привязанность к земле у нашего героя. Он убежден, что каждый из льноводов должен владеть всеми операциями по выращиванию льна – от подготовки почвы до уборки. В нынешнем сезоне, к примеру, на энергонасыщенном тракторе «Беларус МТЗ-3022» культивировал землю, отвечая сразу за 2 единицы техники, потом оказывал помощь по культивации земель сельхозпредприятиям района. «Сейчас положим лен, потом будем прессовать, – поделился планами Александр Михайлович. – Уверен, что соберем хороший урожай, ведь от этого зависит благосостояние каждого из нас и всего предприятия в целом».

С 1990-го за рулем стальной машины сельский хлопец, сын тракториста Виктор Сивцов. Родом он из Гусевицы. Не один год пахал землю в сельхозпредприятиях Гусевицы и Кривска, а с апреля нынешнего решил перейти в ОАО «Гомельлен», ведь опыта по выращиванию льна у него было предостаточно в колхозе им. Ленина. Нынешний сезон у Виктора Ивановича стартовал с внесения удобрений. Потом он пахал землю, а сейчас ударно трудится на тереблении льна. К слову, аграрий сумел передать свою профессию тракториста сыну Сергею, который в эти дни проходит срочную службу и защищает Родину.

Александр Комок – уроженец Брагинщины, герой нашей публикации прошлого сезона. В ОАО «Гомельлен» трудится уже пятый год. На вопрос, как сложился для него нынешний аграрный сезон, ответил, что все стабильно. И это радует. Доволен Александр Николаевич и урожаем. По его мнению, лен уродился отличный. С наступлением весенне-полевых работ он пахал, культивировал, теперь лен предстоит вытеребить и спрессовать, а осенью – вновь пахать, готовить поля к следующему сезону. Как говорит опытный механизатор, работать на земле непросто, но под мирным небом труд на земле приносит только радость и гордость за нашу страну.