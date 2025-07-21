В этом месяце в новостях дважды мелькали ежи: в Смолевичском районе спасатели освободили зверька из металлических прутьев, а в Варшаве их польские коллеги спасли четырех детенышей, которые оказались без мамы одни под дождем. Умилившись, мы решили узнать, что можно сделать, если обнаружили колючего соседа посреди города, чего делать нельзя и надо ли вообще «помогать» животным?



– В первую очередь – ни в коем случае к ежу не прикасайтесь и не берите на руки, даже если у вас есть перчатки, – рассказал консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Леонид Исаченко. – Ежи, помимо всего прочего, еще и переносчики различных заболеваний. В том числе бешенства.

Вообще, объясняет специалист, если вы видите, что животное в порядке, лучше просто оставить его в покое – еж сам найдет дорогу в свое убежище. Если нашли колючего зверька на дачном участке, то это скорее хорошая новость. Ведь питаются ежики не яблоками, как нас учат картинки в букваре, а насекомыми.

Вмешиваться нужно, если вы видите, что лесной гость ранен или находится далеко от места своего обитания (то есть, если вокруг полностью городская застройка и нет ни одного маленького садика). Опять же, действовать следует осторожно.

– Если животному нужная помощь, просто позвоните в МЧС или местный орган власти: райисполком или горисполком. При исполнительных комитетах есть комиссии, занимающиеся данными вопросами. В них входят ветеринары, представители территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители ЖКХ и МЧС. Они смогут проконсультировать вас и оказать животному квалифицированную помощь, – рассказал Леонид Исаченко. – Если помощью животному занимается МЧС, они также ставят об этом в известность соответствующую комиссию. Неважно, ежи это, белки или змеи.

Если специалист считает, что с животным все хорошо, его выпускают в природу. Если требуется помощь – оказывают ее и ищут место для передержки. Например, зоопарк. Если раны привели к необратимым последствиям, животное может остаться в месте передержки навсегда. Это, например, касается птиц с подрезанными крыльями, которые находят приют в центре помощи диким животным «Сирин».

Оказывать помощь животному самостоятельно стоит только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Если от ваших действий зверек погибнет, это может привести к административной ответственности за жестокое обращение с животным, приведшее к его гибели. Штраф – от 20 до 30 базовых величин (от 840 до 1 260 рублей по состоянию на 2025 г.) или общественные работы. Штраф предусмотрен и за изъятие дикого животного из природы – до 20 базовых величин. Так что, увидев маленького бельчонка далеко от мамы, сначала все-таки позвоните в МЧС или исполком. Есть большая вероятность, что бельчонок и без вас справится со своими проблемами.

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