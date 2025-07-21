Что такое парентеральный вирусный гепатит?

Парентеральный вирусный гепатит – это воспалительное заболевание печени, которое вызывают вирусы, проникающие в организм человека через нарушения и повреждения целостности кожных и слизистых покровов. Инфицирование наступает при контакте с зараженной кровью или другими биологическими жидкостями.

Этиология.

К группе парентеральных вирусов относятся вирусы гепатита В, D, С, F, G, TTV, Sen V. Устойчивость вирусов в окружающей среде чрезвычайно высокая – при комнатной температуре на предметах и поверхностях инфекционность вирусов сохраняется от 3 до 6 месяцев, в замороженном виде – 15-25 лет.

Источник инфекции.

Источником инфекции парентерального вирусного гепатита является человек — больной острым, хроническим гепатитом или носитель вируса, у которого клинические проявления заболевания отсутствуют. Вирус содержится во всех биологических жидкостях источника инфекции: крови, сперме, вагинальном секрете. В меньших концентрациях — в слюне, моче, грудном молоке, поте, желчи. Для заражения достаточно мельчайшей капли крови (10-6 – 10-7 мл. крови), порой даже невидимой невооруженным глазом.

Пути передачи инфекции.

Заражение происходит естественными и искусственными путями.

Естественные пути реализуются при половом контакте, от матери к ребенку . Важное место имеет контактно-бытовой путь передачи инфекции. Контактно-бытовой путь реализуется:

а) при использовании общих с больным предметов личной гигиены (бритвенных приборов, маникюрных принадлежностей, мочалок, расчесок, постельных принадлежностей);

б) при соприкосновении с любыми поверхностями помещений и предметов, загрязненными кровью (при наличии у контактных порезов и микротравм);

в) возможно заражение и во время уличных драк;

Искусственные пути передачи в настоящее время чаще всего реализуются при проведении немедицинских парентеральных вмешательств, в частности – во время инъекционного введение наркотиков с использованием общих шприцев, игл или уже инфицированного наркотика.

Существует риск заражения во время проведения татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра загрязненным инструментарием.

О симптомах заболевания.

Заболевание может протекать в клинически выраженной и бессимптомной форме. Инкубационный период (период от момента заражения до первых клинических проявлений) в среднем составляет от 6 недель до 6 месяцев. В течение этого времени вирус размножается и его концентрация в организме увеличивается. Наступает преджелтушный период (4-10 дней), в течение которого возникает чувство общей слабости, усталости, появляется тошнота, рвота, ухудшается аппетит, вплоть до его отсутствия, беспокоят боли в крупных суставах, особенно в утренние часы, внешне суставы не изменяются, возможен и гриппоподобный вариант начала заболевания. Постепенно увеличивается печень и селезенка, появляется зуд кожи, моча темнеет и становится «цвета пива», кал обесцвечивается. Иногда может появляться сыпь типа «крапивницы». И, наконец, наступает желтушный период, длительностью от 2 недель до 1,5 месяца. Вначале желтеют глаза, слизистая оболочек твердого неба и уздечки языка, позднее окрашивается кожа. Желтуха сопровождается кожным зудом и ухудшением общего состояния, нарастают симптомы интоксикации (головная боль, сонливость, повышение температуры). Возникает чувство тяжести и ноющие или при-ступообразные боли в правом подреберьи, особенно усиливающиеся при пальпации печени. Изменяются биохимические показатели печени. Далее желтуха постепенно угасает и наступает период выздоровления. Однако острая инфекция у части больных переходит в носительство маркеров ПВГ либо в хронический гепатит. Если для гепатита В характерна хронизация процесса в 5-10% случаев, для гепатита В+Д – в 60% случаев, то для гепа-тита С — в 80-90% случаев. Развитие цирроза печение и гепатоцеллюлярной карциномы – итог длительного персистирования вируса в организме.

Профилактика.

Основой профилактических мероприятий по предотвращению инфици-рования вирусом гепатита В является вакцинация. В г. Минске в рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2006 №913 «О совершенствовании организации проведения профилактических прививок» прививаются против гепатита В:

новорожденные дети;

13-летние подростки;

дети и взрослые, в семьях которых есть носитель HBsAg, больной острым или хроническим гепатитом В;

дети и взрослые регулярно получающие кровь и ее препараты, а так-же находящиеся на гемодиализе и онкогематологические больные;

лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита В;

медицинские работники, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека;

лица, занятые в производстве иммунобиологических препаратов из донорской и плацентарной крови;

студенты медицинских университетов и учащиеся средних медицинских учебных заведений;

пациенты перед плановой операцией, ранее не привитые.

К очень важным профилактическим мероприятиям относятся меры по предупреждению рискованного поведения:

необходимо избегать случайных половых связей, иметь одного надёжного полового партнёра;

использовать презерватив при половом контакте;

никогда не экспериментировать и не употреблять наркотики;

косметические процедуры (татуировки, пирсинг, маникюр, педикюр) проводить только в специальных учреждениях, имеющих лицензию на их проведение;

пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены: бритвенными и маникюрными принадлежностями, ножницами, расческами, мочалками, полотенцами.

Врач-инфекционист УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» О.Л. Маханова.