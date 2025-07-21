Что такое парентеральный вирусный гепатит?
Парентеральный вирусный гепатит – это воспалительное заболевание печени, которое вызывают вирусы, проникающие в организм человека через нарушения и повреждения целостности кожных и слизистых покровов. Инфицирование наступает при контакте с зараженной кровью или другими биологическими жидкостями.
Этиология.
К группе парентеральных вирусов относятся вирусы гепатита В, D, С, F, G, TTV, Sen V. Устойчивость вирусов в окружающей среде чрезвычайно высокая – при комнатной температуре на предметах и поверхностях инфекционность вирусов сохраняется от 3 до 6 месяцев, в замороженном виде – 15-25 лет.
Источник инфекции.
Источником инфекции парентерального вирусного гепатита является человек — больной острым, хроническим гепатитом или носитель вируса, у которого клинические проявления заболевания отсутствуют. Вирус содержится во всех биологических жидкостях источника инфекции: крови, сперме, вагинальном секрете. В меньших концентрациях — в слюне, моче, грудном молоке, поте, желчи. Для заражения достаточно мельчайшей капли крови (10-6 – 10-7 мл. крови), порой даже невидимой невооруженным глазом.
Пути передачи инфекции.
Заражение происходит естественными и искусственными путями.
Естественные пути реализуются при половом контакте, от матери к ребенку . Важное место имеет контактно-бытовой путь передачи инфекции. Контактно-бытовой путь реализуется:
а) при использовании общих с больным предметов личной гигиены (бритвенных приборов, маникюрных принадлежностей, мочалок, расчесок, постельных принадлежностей);
б) при соприкосновении с любыми поверхностями помещений и предметов, загрязненными кровью (при наличии у контактных порезов и микротравм);
в) возможно заражение и во время уличных драк;
Искусственные пути передачи в настоящее время чаще всего реализуются при проведении немедицинских парентеральных вмешательств, в частности – во время инъекционного введение наркотиков с использованием общих шприцев, игл или уже инфицированного наркотика.
Существует риск заражения во время проведения татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра загрязненным инструментарием.
О симптомах заболевания.
Заболевание может протекать в клинически выраженной и бессимптомной форме. Инкубационный период (период от момента заражения до первых клинических проявлений) в среднем составляет от 6 недель до 6 месяцев. В течение этого времени вирус размножается и его концентрация в организме увеличивается. Наступает преджелтушный период (4-10 дней), в течение которого возникает чувство общей слабости, усталости, появляется тошнота, рвота, ухудшается аппетит, вплоть до его отсутствия, беспокоят боли в крупных суставах, особенно в утренние часы, внешне суставы не изменяются, возможен и гриппоподобный вариант начала заболевания. Постепенно увеличивается печень и селезенка, появляется зуд кожи, моча темнеет и становится «цвета пива», кал обесцвечивается. Иногда может появляться сыпь типа «крапивницы». И, наконец, наступает желтушный период, длительностью от 2 недель до 1,5 месяца. Вначале желтеют глаза, слизистая оболочек твердого неба и уздечки языка, позднее окрашивается кожа. Желтуха сопровождается кожным зудом и ухудшением общего состояния, нарастают симптомы интоксикации (головная боль, сонливость, повышение температуры). Возникает чувство тяжести и ноющие или при-ступообразные боли в правом подреберьи, особенно усиливающиеся при пальпации печени. Изменяются биохимические показатели печени. Далее желтуха постепенно угасает и наступает период выздоровления. Однако острая инфекция у части больных переходит в носительство маркеров ПВГ либо в хронический гепатит. Если для гепатита В характерна хронизация процесса в 5-10% случаев, для гепатита В+Д – в 60% случаев, то для гепа-тита С — в 80-90% случаев. Развитие цирроза печение и гепатоцеллюлярной карциномы – итог длительного персистирования вируса в организме.
Профилактика.
Основой профилактических мероприятий по предотвращению инфици-рования вирусом гепатита В является вакцинация. В г. Минске в рамках приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2006 №913 «О совершенствовании организации проведения профилактических прививок» прививаются против гепатита В:
- новорожденные дети;
- 13-летние подростки;
- дети и взрослые, в семьях которых есть носитель HBsAg, больной острым или хроническим гепатитом В;
- дети и взрослые регулярно получающие кровь и ее препараты, а так-же находящиеся на гемодиализе и онкогематологические больные;
- лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита В;
- медицинские работники, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека;
- лица, занятые в производстве иммунобиологических препаратов из донорской и плацентарной крови;
- студенты медицинских университетов и учащиеся средних медицинских учебных заведений;
- пациенты перед плановой операцией, ранее не привитые.
К очень важным профилактическим мероприятиям относятся меры по предупреждению рискованного поведения:
- необходимо избегать случайных половых связей, иметь одного надёжного полового партнёра;
- использовать презерватив при половом контакте;
- никогда не экспериментировать и не употреблять наркотики;
- косметические процедуры (татуировки, пирсинг, маникюр, педикюр) проводить только в специальных учреждениях, имеющих лицензию на их проведение;
- пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены: бритвенными и маникюрными принадлежностями, ножницами, расческами, мочалками, полотенцами.
Врач-инфекционист УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» О.Л. Маханова.