Мигрень не просто головная боль, а самостоятельное неврологическое расстройство. В мире с ней живет около миллиарда человек. В отличие от обычной боли, вызванной усталостью или стрессом, мигрень возникает без внешней причины, не связана с патологиями мозга, сосудами или позвоночником. Специалисты РНПЦ неврологии и нейрохирургии нашли разные способы ее лечения.

Спусковые крючки

Боль при мигрени чаще локализуется с одной стороны головы: в виске, темени, может отдавать в глаз или затылок. Она пульсирующая, резкая и усиливается при движении. Даже легкая физическая активность вроде подъема по лестнице способна усугубить состояние. Сопровождается самочувствие тошнотой, иногда рвотой, а также непереносимостью света и звуков. В такие моменты хочется тишины и темноты — просто лечь и отключиться от внешнего мира.

— Обычная головная боль так себя не ведет, — объясняет заведующая приемным отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии, врач-невролог Ольга Глеб. — Она менее интенсивна, не мешает двигаться и редко сопровождается дополнительными симптомами. Если приступы повторяются, мешают работать и отдыхать, обратитесь к врачу.

Мигрень не врожденная болезнь в прямом смысле. Это состояние, к которому человек может быть предрасположен, но проявляется оно не у всех и не сразу. Важную роль играет генетика: если у матери были приступы, риск для ребенка довольно высокий. Когда оба родителя сталкивались с мигренью, вероятность возрастает почти до 90 процентов.

— Однако наследуется не сама боль, а склонность к ней, — подчеркивает Ольга Глеб. — У кого-то болезнь проявляется в подростковом возрасте, у других — позже. Часто первый приступ возникает на фоне гормональных изменений, стресса или после родов. Бывает, что человек живет без мигрени до 30 лет, а потом внезапно сталкивается. Причем женщины страдают чаще, чем мужчины. Это связано с особенностями гормонального фона и чувствительностью к внешним факторам.



Кроме генетики, важны климат, питание, общее состояние здоровья и даже социальные условия. Кроме генетики, важны климат, питание, общее состояние здоровья и даже социальные условия.

Мигрень редко возникает просто так. Обычно ей что-то предшествует: еда, погода, усталость или даже отдых. У каждого свои причины, но есть общие закономерности.Пусковым фактором часто становится алкоголь, особенно вино и пиво. Стресс — тоже, но интересный момент: боль начинается не во время напряжения, а после него, когда человек расслабляется. Это называется «мигрень выходного дня».

— Спровоцировать приступ может физическая нагрузка, особенно непривычная, — обращает внимание Ольга Глеб. — Действует и смена погоды — резкое похолодание или жара. Нерегулярное питание, пропущенные приемы пищи, слишком короткий или, наоборот, затянувшийся сон — все это влияет на состояние. Некоторые продукты тоже могут сыграть роль: сыр, шоколад, орехи, копчености, цитрусы, авокадо, куриная печень. Кофеин — отдельная тема. Его избыток или резкий отказ от привычной дозы может вызвать приступ, но полностью исключать кофе необязательно. Главное — постоянство.

У женщин мигрень часто связана с гормональными изменениями: менструацией, овуляцией, приемом гормональных препаратов. Но универсального списка для каждого человека нет. То, что вызывает мигрень у одного, может быть нейтральным для другого. Поэтому важно наблюдать за собой, отмечать, что предшествует боли, и постепенно выстраивать свою систему профилактики.

Боль управляет графиком

Мигрень не просто приносит физический дискомфорт, она влияет на образ жизни, привычки и планы. Люди, сталкивающиеся с регулярными приступами, часто начинают ограничивать себя: отменяют встречи, стараются не рисковать, чтобы не оказаться с болью в неподходящий момент. Работа становится испытанием. Во время приступа сложно сосредоточиться, принимать решения, выполнять задачи. Иногда приходится брать отгул или переносить дела. Домашние обязанности тоже откладываются — не из-за лени, а потому что боль не дает двигаться.

— По данным международных исследований, мигрень входит в число основных причин временной потери трудоспособности, — обращает внимание Ольга Глеб. — Это отражает реальность: когда боль приходит регулярно, она начинает управлять графиком. Если эпизодическая форма не контролируется, она может перей­ти в хроническую. Тогда боль возникает чаще — больше половины дней в месяц. Люди начинают регулярно принимать обезболивающие, что со временем только ухудшает общее состояние.

Это хроническое заболевание нельзя вылечить окончательно. Тем не менее его можно контролировать. Современные методы лечения позволяют снизить частоту и силу приступов, а иногда — добиться длительной ремиссии. Это требует времени, наблюдений и совместной работы врача и пациента.

Как диагностировать?

Диагноз мигрень в Беларуси, как и в других странах, ставится по международной классификации головной боли, принятой в 2018 году. Это не требует сложных тестов. Главное, чтобы врач получил точную информацию от пациента. Разговор — основа диагностики. Врач уточняет, как болит голова, как часто это происходит, сколько длится приступ, какие симптомы сопровождают и какие лекарства помогают. Чем подробнее пациент описывает свое состояние, тем легче понять, с чем он сталкивается.

Иногда картина смазывается. Это происходит, если человек регулярно принимает обезболивающие, особенно комбинированные препараты или нестероидные противовоспалительные средства. В таких случаях приступы могут выглядеть иначе, что затрудняет постановку диаг­ноза, уточняет Ольга Глеб:

— Полезным инструментом становится дневник головной боли. В нем фиксируются даты, продолжительность, характер боли, сопутствующие симптомы и принятые лекарства. Это помогает врачу увидеть динамику и выявить закономерности. Если есть сомнения, что боль может быть связана с другим заболеванием, врач назначает дополнительные обследования. Но чаще всего диагноз мигрень ставится на основе внимательного анализа жалоб и наблюдений.

Официальной статистики по мигрени в Беларуси нет. Заболевание распространено, но фиксируется не всегда: не все обращаются к врачу, кто-то лечится самостоятельно, кто-то просто терпит. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этой патологией страдает около 14 процентов населения планеты. Такую цифру можно условно применить и к Беларуси. Это значит, что примерно каждый седьмой человек сталкивается с регулярной головной болью, которая мешает работать, отдыхать и вести привычную жизнь.

Подход комплексный

Мигрень лечится комплекс­но. Основная задача — облегчить приступ и предотвратить его повторение. В Беларуси, как и в других странах, применяются международные рекомендации и клинические протоколы. Когда начинается боль, важно действовать быстро. Цель — сократить ее продолжительность, снизить интенсивность и вернуть человеку возможность заниматься привычными делами.

— Для этого используют противовоспалительные препараты — ибупрофен, ацетилсалициловую кислоту, напроксен — и анальгетики вроде парацетамола, — подчеркивает Ольга Глеб. — Если боль выраженная, назначаются триптаны — препараты, разработанные специально для мигрени.

Второй этап — профилактика. Она помогает уменьшить частоту приступов и избежать постоянного приема обезболивающих. Назначается врачом, учитывая особенности пациента. В лечении применяются бета-блокаторы, противоэпилептические средства, антидепрессанты. Важно не только принимать лекарства, но и понимать, как работает лечение. Пациенту объясняют, какие факторы могут спровоцировать приступ, как развивается мигрень и почему она может усиливаться. Это часть поведенческой терапии, которая помогает лучше контролировать состояние.

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии разработали подход к лечению хронической мигрени, который учитывает особенности каждого пациента: сопутствующие заболевания, образ жизни и отношение к терапии, уточняет Ольга Глеб:

— Для профилактики приступов применяем инъекции ботулотоксина типа А по международному протоколу PREEMPT. Метод помогает снизить частоту боли и улучшить общее самочувствие. Для пациентов с тревожными и депрессивными симптомами используем магнитные импульсы для воздействия на определенные участки головного мозга. А при головной боли, связанной с частым приемом обезболивающих, — метод неинвазивного обезболивания, основанный на воздействии слабых электрических импульсов на головной мозг через кожу черепа.

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