Министерство сельского хозяйства и продовольствия подготовило рекомендации для аграриев, какие работы нужно провести на полях накануне уборочной кампании. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



В министерстве отметили, что шквалистый ветер и обильные осадки становятся причиной полегания сельхозкультур. На таких полях возможна вегетация многолетних и однолетних видов сорных растений, а также прорастание зерна, что усложняет жатву зерновых, зернобобовых и других культур.

Для минимизации потерь урожая Минсельхозпрод нацеливает сельхозпроизводителей своевременно провести предуборочное подсушивание (десикацию) посевов. Это позволит ускорить равномерное созревание растений, подавить рост сорняков и обеспечить более качественную работу уборочной техники.

Подробные методические рекомендации, где указаны оптимальные сроки и технологии, а также перечень разрешенных препаратов размещены на официальном сайте Минсельхозпрода.