Подробнее о том, как работает такой механизм, рассказали в главном управлении принудительного исполнения Министерства юстиции.

Когда поступает соответствующее заявление, судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство. Срок для добровольного исполнения в данном случае установлен органом, ведущим административный процесс, поэтому стадия принудительного исполнения начинается с момента возбуждения исполнительного производства.

Затем судебный исполнитель через автоматизированную систему исполнения денежных обязательств выставляет платеж, и деньги списываются со счета должника.

Такой механизм упрощенного исполнительного производства будет применяться в случаях, когда сумма не превышает 20 базовых величин (в 2025 году это 840 рублей) и нет других долгов.

Если должник не оплатил штраф вовремя, то с него будет взыскан еще и принудительный сбор – 0,5 базовой величины (21 рубль).

В случае, когда должник оплатил штраф до возбуждения исполнительного производства, а деньги списались, ему следует обратиться к судебному исполнителю с ходатайством о возврате денег и чеком.

Специалисты также напомнили, что судебный исполнитель имеет право списывать деньги не только с банковских счетов должника, но и с вкладов или депозитов в небанковских кредитно‑финансовых организациях, а также с электронных кошельков. В случае необходимости может быть запрещено совершать определенные действия в отношении своих денежных средств и иного имущества.

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